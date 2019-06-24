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23:45 24.06.2019

Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

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Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко допускает, что если будет проголосовано возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, то в декабре возможно облегчение, либо отмена санкций против России со стороны Европейского Союза.

"Если сейчас будет проголосована эта резолюция, я могу прогнозировать, что уже в декабре Европейский Союз также пойдет либо на облегчение либо на отмену санкций против Российской Федерации", - сказала Геращенко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

По ее словам, на данный момент среди делегаций в ПАСЕ идет дискуссия о том, что якобы Ассамблея не должна решать вопросы безопасности и споры между государствами, главное чтобы Россия оплатила членские взносы.

"Демократия проигрывает деньгам", - посетовала Геращенко.

Как сообщалось, ранее премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, кандидат в нардепы на внеочередных парламентских выборах по списку "Украинской стратегии Гройсмана" Виктор Еленский призвал делегатов ПАСЕ не допустить возвращения российской делегации и восстановления ее права голоса ввиду невыполнения Москвой резолюций Ассамблеи.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время выступления на сессии ПАСЕ заявила, что Россия не выполнила ни одного требования, её возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи.

Теги: #пасе #геращенко #украина
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