События

23:32 24.06.2019

Гройсман за еще одни досрочные выборы в Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества депутатов

1 мин читать
Гройсман за еще одни досрочные выборы в Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества депутатов

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Верховную Рады после внесения изменений в Конституцию, которым будет сокращенно количество народных депутатов.

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий.

По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента, можно будет направить на другие сферы экономики.

Теги: #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:45 24.06.2019
Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

23:09 24.06.2019
Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

22:10 24.06.2019
Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

22:02 24.06.2019
Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

15:24 24.06.2019
"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

15:15 24.06.2019
Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

14:04 24.06.2019
Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

12:16 24.06.2019
ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

10:54 24.06.2019
Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

10:17 24.06.2019
"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в понедельник боевики 15 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали – ООС

Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается права руководства Киевской епархией

Зеленский уволил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист", поручил обследовать подобные объекты

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

ПОСЛЕДНЕЕ

Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби Иран и укрепление безопасности в Ормузском проливе

В Одессе и других городах местные власти запугивают активистов коммунальными силовыми структурами – отчет ВСК Рады

На Донбассе в понедельник боевики 15 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали – ООС

ГБР не допустило растрату более 9 млн грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода"

Ветры Сахары принесут 40-градусную жару в Европу

Два истребителя столкнулись в небе над Германией

Сообщения о минировании корпусов КНУ им.Шевченко не подтвердились

В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за "беспрецедентного сокрытия" дефектов самолетов 737 MAX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА