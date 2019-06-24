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23:09 24.06.2019

Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

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Гройсман: Возвращение России в ПАСЕ создаст большие угрозы для самой Ассамблеи

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы создаст большие угрозы для самой Ассамблеи.

"Это абсолютно недопустимо. Я считаю, что это создает большие угрозы для самой Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я думаю, что это и есть цель России сделать шаги диструктива, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор. Этого допустить невозможно", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Также премьер отметил, что если все-таки решение в ПАСЕ будет в пользу России, то Украина будет принимать консолидированные жесткие действия в отношении ПАСЕ.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что он осуждает решения лидеров стран Евросоюза, которые дают директивы своим делегациям связанные в возвращением России в ПАСЕ.

"Мы на грани решения, которое для Украины будет очень тяжелым", - отметила лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко также в эфире данного телеканала.

По ее мнению, изменить ситуацию можно только на наивысшем политическом уровне в Европе.

"Сегодня всю ночь новый президент Владимир Зеленсткий должен "сидеть на телефонах" и говорить с лидерами Стран Европы, говорить с каждым лидером персонально", - добавила она.

В свою очередь, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного требования для ее возвращения в ПАСЕ.

"Что случилось такого, вопрос к европейским партнерам, что Россию необходимо возвращать в ПАСЕ. Мне кажется, что Европа в ПАСЕ должна демонстрировать европейские ценности", - добавил он.

Как сообщалось, ранее премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, кандидат в нардепы на внеочередных парламентских выборах по списку "Украинской стратегии Гройсмана" Виктор Еленский призвал делегатов ПАСЕ не допустить возвращения российской делегации и восстановления ее права голоса ввиду невыполнения Москвой резолюций Ассамблеи.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время выступления на сессии ПАСЕ заявила, что Россия не выполнила ни одного требования, её возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы.

Теги: #гройсман #пасе #украина
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