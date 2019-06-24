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22:10 24.06.2019

Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

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Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что пока президент Владимир Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, ее команда и она лично будут его поддерживать и помогать ему.

"Президент избран, и пока он своими действиями себя не скомпрометировал, наша команда и я лично приложим все усилия, чтобы его и поддержать, помочь и рассказать то, что он возможно не знает, так как опыта у него нет. Для того, чтобы страна и каждый из нас не утратил шанс наконец-то жить в стране, в которой для людей жить возможно", - сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Теги: #президент #рада #тимошенко #украина
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