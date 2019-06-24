На Донбассе в понедельник боевики 15 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали – ООС

На Донбассе с начала суток по состоянию на вечер понедельника боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Так, по информации ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 12 обстрелов позиций объединенных сил. Применялись ручные противотанковые гранатометы, минометы калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций украинских сил, в частности из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

Также, по информации пресс-центра ООС, за воскресенье, 23 июня, НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с применением запрещенных минского соглашениями вооружения.