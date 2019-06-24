ГБР не допустило растрату более 9 млн грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода"

Государственное бюро расследований предотвратило растрату более 9 млн грн государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод", сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Следователями управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, предупреждена растрата государственных средств должностными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн", - написала Варченко на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, должностные лица ГП 30 июля 2018 года подписали договор подставки с ООО "Торговый дом "Партсет". В рамках договора на сумму 3,8 млн грн были поставлены под видом новых уже использованные или не отвечающие техническим требованиям комплектующие и запчасти к бронетанковой технике.

Как отметила Варченко, тендер на поставку был проведен лишь через 11 дней после подписания договора, среди четырех участников был установлен победитель именно "Торговый дом "Партсет", который предложил аналогичную сумму.

"То есть, договор поставки на соответствующую сумму был составлен раньше проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки. В дальнейшем в рамках указанного договора подписаны дополнительные спецификации, вследствие чего сумму договора увеличилась до 9,14 млн грн", - отметила заместитель директора Бюро.

Она также добавила, что "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти не осуществил, но при этом в соответствии с информацией ГФС была подана отчетность о поставке товаров на указанную сумму.