События

16:18 24.06.2019

Сообщения о минировании корпусов КНУ им.Шевченко не подтвердились

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Специалисты осуществили проверку корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко после сообщений о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Оперативные органы Национальной полиции осуществили осмотр главного корпуса университета, корпусов Института филологии, химического факультета и Научной библиотеки имени Максимовича. Взрывных устройств или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении на странице КНУ им.Шевченко в Фейсбуке.

Работа структурных подразделений, которые находятся в этих зданиях, возобновлена.

Ранее сообщалось о минировании корпусов КНУ им.Шевченко, а также Национального авиационного университета, Киевского национального лингвистического университета, Киевского национального университета культуры и искусств, Таврического национального университета им.Вернадского, Киевского университета им. Бориса Гринченко.

Теги: #киев #минирование #вузы
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