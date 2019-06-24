Сообщения о минировании корпусов КНУ им.Шевченко не подтвердились

Специалисты осуществили проверку корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко после сообщений о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Оперативные органы Национальной полиции осуществили осмотр главного корпуса университета, корпусов Института филологии, химического факультета и Научной библиотеки имени Максимовича. Взрывных устройств или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении на странице КНУ им.Шевченко в Фейсбуке.

Работа структурных подразделений, которые находятся в этих зданиях, возобновлена.

Ранее сообщалось о минировании корпусов КНУ им.Шевченко, а также Национального авиационного университета, Киевского национального лингвистического университета, Киевского национального университета культуры и искусств, Таврического национального университета им.Вернадского, Киевского университета им. Бориса Гринченко.