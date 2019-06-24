События

14:34 24.06.2019

Власти Грузии вновь будут дарить вино прибывающим туристам

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Власти Грузии вновь будут дарить вино прибывающим туристам

Грузия возобновит традицию встречать прибывающих в страну туристов бутылкой вина после прохождения паспортного контроля, сообщает местная газета Batumelebi.

"Планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави" для подарков туристам в грузинских аэропортах. Наибольшую партию направят в международный аэропорт Тбилиси, партии поменьше - в аэропорты Кутаиси и Батуми", - пишет издание.

Поставки вина начнутся через месяц после заключения тендера, который продлится с 2 по 5 июля, угощать туристов будут до 25 декабря.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в страну. Грузинские авиакомпании с 8 июля также временно не смогут летать в Россию.

Теги: #грузия #вино
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