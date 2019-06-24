Судебная реформа обеспечивает состязательность сторон в судебном процессе, но в судах есть кадровый дефицит – юристы

Проводимая в Украине судебная реформа обеспечивает состязательность сторон в судебном процессе, в то же время из-за кадрового дефицита судей рассмотрение дел затягивается.

Такую оценку тенденциям в судебной системе дал адвокат юридической фирмы ILF Андрей Поддымай.

"Судебный процесс стал более регламентированным, в целом обеспечивает состязательность сторон и дисциплинирует их. Вместе с тем рассмотрение дел затягивается уже не на месяцы, а на годы, в судах первой инстанции работает по одному-два судьи, судьи не успевают должным образом разобраться в материалах дел", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист в целом позитивно оценивает связанное с реформированием обновление судейского корпуса, однако отмечает проблему неукомплектованности судей в судах первой и апелляционной инстанции.

"По делам, которые ведет наша компания, встречаются судьи, у которых по 2500-3000 дел в производстве, им еще передают дополнительно по 700-800 дел от судей, полномочия которых закончились. В некоторых судах заседания назначают с периодичностью в три-четыре месяца. Из-за перегруженности судей уголовное дело могут слушать раз в месяц и не более часа. Поэтому суды требуют назначения новых судей или продления полномочий уже существующих. Отсутствие назначений судей ведет к коллапсу", - сказал он.

Вместе с тем Поддымай отметил, что после создания и запуска нового Верховного Суда начала меняться судебная практика, в частности, в отношении подобных дел, по которым суды ранее принимали диаметрально противоположные решения. В процессе судебной реформы за 2018-2019 гг. Верховный Суд по некоторым вопросам сформировал позиции, которых придерживаются суды первой и апелляционной инстанции.

В то же время юрист отметил, что и в настоящее время суды иногда принимают "сомнительные" решения.

"После запуска судебной реформы суды стали больше обращать внимание на соблюдение всех формальностей при подаче апелляционных и кассационных жалоб. Мониторинг реестра судебных решений показывает рост количества отказов в открытии кассационных производств в связи с необоснованностью жалоб. Шансы на успех и принятие жалоб к рассмотрению в большей части зависят от работы адвоката и правильности составления самих жалоб", - сказал он.

Поддымай обратил внимание, что на данном этапе судебная реформа еще не завершена: не сформирован Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности; не запущена система "электронный суд"; не укомплектованы суды первой и апелляционной инстанции и т.д.

"Реформу необходимо завершить и только затем проводить оценку ее эффективности", - резюмировал юрист.

В свою очередь, руководитель практики разрешения национальных судебных споров юрфирмы Integrites Александр Онищенко подчеркнул: "Значительные изменения (в судебной системе – ИФ) уже очевидны юристам-практикам, ежедневно работающим с судами".

"Конечно, об успехе реформы можно говорить, когда ее результаты ощутит каждый, кто обращается в суд за защитой своих прав, однако первые успешные шаги в этом направлении сделаны. Прежде всего, речь идет о формировании новой законодательной базы для эффективной работы судов (процессуальные кодексы), перезапуске Высшего совета правосудия (ВСП), ВККСУ, создании с нуля Высшего антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, формировании Верховного Суда, исходя из новых принципов, философии и его значения в системе властных координат", - сказал он.

При этом юрист считает необходимым "крайне важно избежать политизации ВСП и ВККСУ и попадания их в зависимость от тех или иных властных институций".

"Именно это, на мой взгляд, сейчас и происходит. Каждая власть, появляющаяся на Банковой, одним из своих негласных приоритетов видит контроль над судебной ветвью власти либо непосредственно, либо через органы ВККСУ и ВСП. В связи с этим вопрос заключается не в смене персонального состава указанных органов, а в изменении формата взаимодействия исполнительной и судебной ветвей власти и приобретения последней реальной, а не декларативной независимости", - сказал он.

Онищенко также отметил кадровый голод в судебной системе, который отмечается на фоне того, что "тысячи судей стоят в очереди на прохождение квалификационного оценивания, при этом не получают достойную заработную плату за ту же работу, которую выполняют их коллеги, но прошедшие сито квалифоценивания". "Система разбалансирована как внутренне, так и для потребителей ее услуг. Доверие к судебной системе – крайне низкое и кадровый вопрос в возобновлении такого доверия - один из первых. Сложно представить себе формирование этого доверия в условиях, когда на конкурсах в Верховный Суд оценивание в судах апелляционной и первой инстанции проходят одиозные личности с явно запятнанной репутацией. Парадокс, но после этого мы еще удивляемся торжеству "справедливости" в решениях Окружного административного суда Киева, Печерского райсуда Киева, а в последнее время даже Барышевского суда Киевской области", - сказал он.

Относительно вынесения "сомнительных" судебных решений Онищенко обратил внимание, что "законность или незаконность судебного решения определяет лишь суд вышестоящей инстанции".

"Законное решение не всегда справедливо для всех сторон. Поэтому на первое место я бы ставил качество судебных решений. На мой взгляд, решение (кроме законного и обоснованного) должно быть настолько убедительным, чтобы у сторон оставалось минимум шансов его оспорить", - сказал он.

Юрист считает, что Украина в целом продвинулась с реформой в направлении законности судебных решений.

"Особенно заметно это в решениях Верховного Суда, хоть и далеко не всех, к сожалению, они изменились и структурно, и по смыслу. К счастью, система в целом уходит от простого цитирования норм закона без каких-либо выводов и умозаключений. Решения становятся все более четкими и понятными широкому кругу людей, на защиту прав и интересов которых они и направлены", - сказал он.

Относительно оценки судебной реформы юрист подчеркнул, что "реформа началась, но не была завершена".

"Многое пробуксовывает и требует доработки. Прежде всего, речь идет о кадровом потенциале и обновлении системы, но за пять лет это достичь этого сложно. Осталась недореформированной система юридического образования как отголосок советского и постсоветского прошлого, что тоже влияет на систему подбора судейских кадров", - сказал он.

"Проблемы реформы очевидны, но также очевидно то, что нужно было с чего-то начинать, двигаться вперед законодательно и институционально и при этом постоянно решать кадровые задачи", - резюмировал юрист.

Как сообщалось, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссию по вопросам правовой реформы. Указом, в частности, ликвидируется Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия. Также признаются утратившими силу ряд президентских указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014-18гг, касающихся Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.

Ранее, 18 июня, заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил о принятом Зеленским решении создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.