События

14:25 24.06.2019

УИНП создает свой отраслевой госархив для документов коммунистических спецслужб

2 мин читать
УИНП создает свой отраслевой госархив для документов коммунистических спецслужб

Украинский институт национальной памяти (УИНП) создает свой Отраслевой государственный архив для документов коммунистических спецслужб.

"Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут хранится документы коммунистических спецслужб", - сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович на брифинге в понедельник.

По его словам, открытие публичного доступа к таким документам - это важный шаг на пути трансформации пост-тоталитарных обществ, "который ведет к необратимым демократическим изменениям".

Отмечается, что учреждение создается, чтобы гарантировать свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб в Украине.

Сначала помещение Отраслевого государственного архива УИНП планируется реконструировать. А уже следующий этап - физическое перемещение архивных документов. В архив перевезут материалы репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима за 1917-1991 годы.

На данный момент эти документы хранятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах, которым не свойственна работа с историческими материалами.

"Я надеюсь, что на удастся максимально быстро провести реконструкцию... и через полтора года мы сможем завершить первый пусковой комплекс, чтобы начать перебирать на себя документы", - отметил директор Отраслевого государственного архива УИНП Игорь Кулик.

Среди прочего, по словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степан Кубива, после начала функционирования учреждения будет проводится оцифровка архива.

Решение о создании такого архива было принято Кабинетом министров Украины в декабре 2016 года. Позже Кабмин передал УИНП помещения площадью более 11 тыс. кв. м в Киеве (ул.Пуховская, 7, корпус №5) для обустройства архива Института, площадь которого после реконструкции можно увеличить до 18 тыс. кв. м.

Как сообщалось, 21 мая 2015 года вступил в силу закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из-под ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинского института нацпамяти.

Теги: #архив #спецслужбы #уинп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 19.06.2019
Институт нацпамяти требует от Кернеса не подписывать решение горсовета по проспекту Григоренко и напоминает об уголовной ответственности

Институт нацпамяти требует от Кернеса не подписывать решение горсовета по проспекту Григоренко и напоминает об уголовной ответственности

12:50 09.04.2019
В Украине в рамках декоммунизации переименовано более 980 населенных пунктов и демонтировано 2,5 тыс. памятников – УИНП

В Украине в рамках декоммунизации переименовано более 980 населенных пунктов и демонтировано 2,5 тыс. памятников – УИНП

13:52 14.03.2019
Вятрович о деле СКР: псевдоюридический бред РФ не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина

Вятрович о деле СКР: псевдоюридический бред РФ не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина

20:46 13.01.2019
Венесуэльские спецслужбы ненадолго задержали главу парламента

Венесуэльские спецслужбы ненадолго задержали главу парламента

12:44 10.01.2019
Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

09:39 08.01.2019
СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

СБУ за год разоблачила 71 человека, причастного к подрывной деятельности иностранных спецслужб

18:24 04.12.2018
Климкин напоминает о наличии угроз для украинцев при посещении Беларуси из-за спецслужб РФ

Климкин напоминает о наличии угроз для украинцев при посещении Беларуси из-за спецслужб РФ

16:00 04.12.2018
СБУ блокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на системы судебной власти Украины

СБУ блокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на системы судебной власти Украины

13:34 20.11.2018
УИНП инициирует перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного 8 марта

УИНП инициирует перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного 8 марта

12:16 06.11.2018
Украине нужны эффективные и профессиональные спецслужбы - Наливайченко

Украине нужны эффективные и профессиональные спецслужбы - Наливайченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист", поручил обследовать подобные объекты

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

Отклонение в США ходатайства Фирташа накануне вердикта о его экстрадиции в Австрии свидетельствует о политическом характере дела - источник в окружении бизнесмена

РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки – ИС

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Грузии вновь будут дарить вино прибывающим туристам

Судебная реформа обеспечивает состязательность сторон в судебном процессе, но в судах есть кадровый дефицит – юристы

Вятрович не исключает "стихийную декоммунизацию" в Киеве

Замначальника полиции Винницкой области уволен из-за инцидента с избиением и гибелью партийца "Гражданской позиции"

Зеленский уволил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист", поручил обследовать подобные объекты

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

В Киеве "заминировали" КНУ им.Шевченко, авиационный вуз и университет культуры и искусств

Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу Государственной таможенной службы

Из двух харьковских вузов эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА