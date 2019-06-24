В Киеве "заминировали" КНУ им.Шевченко, авиационный вуз и университет культуры и искусств

Администрация Киевского национального университета им. Тараса Шевченко в понедельник получила сообщение о минировании корпусов вуза, персонал и студентов эвакуировали.

Как сообщается на странице КНУ им.Шевченко в Фейсбуке, на электронную почту вуза поступила информация о минировании корпусов, о чем впоследствии были уведомлены органы МВД. По их указанию, была осуществлена эвакуация сотрудников и студентов.

В сообщении отмечается, что, согласно сообщениям правоохранителей, такая же ситуация сложилась в Национальном авиационном университете, Киевском национальном лингвистическом университете, Киевском национальном университете культуры и искусств, Таврическом национальном университете им.Вернадского, Киевском университете им. Бориса Гринченко.

Кроме того, в понедельник поступили сообщения о минировании Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства, а позднее - Харьковского национального университета строительства и архитектуры и Харьковского национального педагогического университета