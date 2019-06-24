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11:11 24.06.2019

ГБР допросило нардепов Шуфрича и Нимченко, подавших заявление о захвате власти

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ГБР допросило нардепов Шуфрича и Нимченко, подавших заявление о захвате власти

Государственное бюро расследований (ГБР) допросило авторов депутатского обращения - народных депутатов Украины Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок") - в Бюро о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

"Заявители в данном деле – Нимченко и Шуфрич – допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР в понедельник.

Как сообщалось, в статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина", указывалось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: экс-президент Порошенко, спикер Парубий и премьер Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В определении отмечается, что депутатское обращение Нимченко (лицо 1) и еще одного народного депутата (лицо 8) было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный срок ГБР не начало уголовное производство.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #гбр #допрос #оппоблок
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