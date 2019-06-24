Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан – полиция

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика, тело ребенка нашли в воскресенье, 23 июня, в озере Вырлица в Киеве.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Нацполиции в Киеве, ребенок рос в неблагополучной семье, об исчезновении мальчика в полицию заявила его бабушка.

В воскресенье вечером в озере Вырлица рыбак обнаружил связанное тело ребенка с многочисленными колото-резаными ранами.

"В совершении убийства подозревается брат сожителя матери ребенка, 1989 года рождения, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК", - рассказали в главке.

По предварительной информации, мотивом убийства стал бытовой конфликт, проверяется психическое состояние задержанного. Подозреваемый сознался в содеянном.

В свою очередь, прокуратура Киева сообщила об уведомлении подозрения мужчине, совершившему убийство мальчика.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с Дарницким управлением полиции задержан и уведомлен о подозрении 30-летний мужчина по факту жестокого убийства малолетнего мальчика. Досудебное следствие установило, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.