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11:02 24.06.2019

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан – полиция

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Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан – полиция

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика, тело ребенка нашли в воскресенье, 23 июня, в озере Вырлица в Киеве.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Нацполиции в Киеве, ребенок рос в неблагополучной семье, об исчезновении мальчика в полицию заявила его бабушка.

В воскресенье вечером в озере Вырлица рыбак обнаружил связанное тело ребенка с многочисленными колото-резаными ранами.

"В совершении убийства подозревается брат сожителя матери ребенка, 1989 года рождения, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК", - рассказали в главке.

По предварительной информации, мотивом убийства стал бытовой конфликт, проверяется психическое состояние задержанного. Подозреваемый сознался в содеянном.

В свою очередь, прокуратура Киева сообщила об уведомлении подозрения мужчине, совершившему убийство мальчика.

"Киевской местной прокуратурой №2 совместно с Дарницким управлением полиции задержан и уведомлен о подозрении 30-летний мужчина по факту жестокого убийства малолетнего мальчика. Досудебное следствие установило, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Теги: #полиция #ребенок #убийство
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