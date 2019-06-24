Отклонение в США ходатайства Фирташа накануне вердикта о его экстрадиции в Австрии свидетельствует о политическом характере дела - источник в окружении бизнесмена

Решение федерального окружного судьи США Ребекки Паллмейер 22 июня отклонить ходатайство Дэна Уэбба, адвоката украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, о прекращении дела против него в этой стране накануне заседания Верховного суда в Австрии о его экстрадиции в США свидетельствует о политическом характере дела, сообщил источник агентству Интерфакс-Украина в понедельник.

"Чикагскому судье потребовалось более двух лет, чтобы вынести решение по этому ходатайству (что является беспрецедентным случаем), и вынесение решения именно сейчас, накануне слушаний в Верховном суде Австрии, не является простым совпадением, а является еще одним свидетельством политического характера дела Дмитрия Фирташа", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ходатайство было предоставлено в Чикаго два года назад. Основанием послужило то, что у США нет юрисдикции для судебного преследования украинского гражданина по обвинению в попытке коррумпировать индийских чиновников, учитывая, что он никогда не имел никаких связей с Соединенным Штатами.

"Данное последнее решение можно рассматривать, как очередную попытку правительства США оказать давление на судей Верховного суда Австрии, которые в качестве последней инстанции будут рассматривать вопрос об экстрадиции Фирташа во вторник, 25 июня", - подчеркнул источник в окружении украинского бизнесмена.

В субботу в издании abc7chicago.com появилась информация о том, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ должен будет предстать перед судом в Чикаго по обвинению в даче взятки после того, как федеральный судья Ребекка Паллмейер в тот же день отклонила ходатайство о прекращении спорного дела против него. В 39-страничном решении судья постановила, что правительство США может выдвинуть обвинения в том, что Фирташ и его деловой партнер использовали американские финансовые институты в своих попытках подкупить государственных чиновников в Индии. По словам обвинителей, эти люди пытались заключить сделку по добыче титана в Индии, который должен был поставляться компании со штаб-квартирой в Чикаго.

Как сообщалось еще в 2013 году, этой чикагской компанией был аэрокосмический гигант Boeing, который не был замешан в уголовном деле.

Судья Паллмейер отклонила ходатайство Фирташа о прекращении дела, заявив, что у правительства достаточно правовых оснований для того, чтобы действовать против него.

Паллмейер заявила, что "обвинения, как правило, являются достаточными, если они устанавливают элементы, информируют обвиняемых о характере обвинения и позволяют обвиняемым использовать обвинение в качестве запрета на дальнейшее судебное преследование за то же преступление".

Фирташа в суде представляет бывший федеральный прокурор США в Чикаго Дэн Уэбб, который в субботу заявил: "Это постановление не имеет никакого отношения к тому, будет ли он экстрадирован. Это зависит от Верховного суда Австрии - и этот суд должен выдать окончательное решение об экстрадиции 25 июня".

Представитель прокурора США Джон Лауш в субботу отказался комментировать решение судьи.

Пристальное внимание к этому делу в США связано с прошлыми деловыми отношениями, которые Фирташ имел с Полом Манафортом, бывшим председателем предвыборной президентской кампании Дональда Трампа. В настоящее время Манафорт отбывает длительный срок тюремного заключения за финансовые преступления, не связанные с делом Фирташа. И Манафорт, и Фирташ имеют тесные связи с ведущими политиками Украины и России.

Как сообщалось, в начале июня адвокаты Фирташа заявили, что они ожидают, что Верховный суд Австрии вынесет окончательное решение о выдаче во вторник, и что он может быть в Чикаго к 4 июля.

При этом адвокат бизнесмена Дэн Уэбб настаивал на том, чтобы судья Паллмейер приняла решение о прекращении дела, утверждая, что было бы несправедливо выдавать Фирташа за дело, которое может исчезнуть после его прибытия в Чикаго.

Вечером в субботу адвокат Фирташа Ланни Дэвис опубликовал заявление от имени себя и Дэна Уэбба.

"Ходатайства об отклонении дела до суда почти никогда не принимаются. В решении суда говорится только о том, что прокуроры США обладают юрисдикцией для судебного преследования. В нем ничего не говорится о вине или невиновности. Мы по-прежнему уверены, что г-н Фирташ, который в обвинительном акте не обвиняется в даче взятки и никогда не посещал или вел бизнес в Соединенных Штатах, невиновен", - указано в заявлении.

Ранее сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Фирташа – от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию. В конце 2017 года венские суды отклонили запрос правоохранителей Испании на экстрадицию Фирташа.

Затем, по словам защитника украинского бизнесмена, Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт апелляционного суда о его экстрадиции в США вопреки решению суда первой инстанции. Рассмотрение дела в Верховном суде откладывалось до вынесения решения Суда ЕС о необходимости обязательного применения Хартии основных прав ЕС в рамках поданной Фирташем апелляции в Австрии. В конце октября 2018 года эта преграда была снята: решение Суда ЕС открыло возможность для дальнейшего рассмотрения апелляции Фирташа Верховным судом Австрии.

Параллельно адвокат Фирташа 9 мая 2017 года направил ходатайство судье Паллмайер о закрытии дела, возбужденного Министерством юстиции США в отношении Фирташа, утверждая, что в обвинительном заключении отсутствует какой-либо совершенный им незаконный акт, который имел место в США либо затронул США. Адвокат также указывал, что Фирташ никогда не обращался за американской визой и не въезжал в США, а единственная связь с Чикаго – это фигурирующий в деле мобильный телефон, зарегистрированного в городе. По мнению адвоката, привязка Boeing к возможному "титановому проекту" Фирташа в Индии, на которой американские прокуроры строят свои обвинения, также некорректна.