События

10:34 24.06.2019

РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки – ИС

2 мин читать
РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки – ИС

Объекты гражданской инфраструктуры в северно-западной части Черного моря, в том числе захваченные РФ украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, известные, как "вышки Бойко", переоборудованы в военные объекты для обеспечения контроля над захваченными активами Украины с использованием военной силы, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой… Применяемые на буровых системы наблюдения типа "Нева-БС" (в виде РЛС) предназначены для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов и низколетящих целей… В РЛС реализован прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию", - поясняется в сообщении.

В группе "ИС" подчеркнули, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины.

"Можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море", - отмечается в сообщении.

РФ также поставила на дежурство установку гидроакустического контроля за подводной обстановкой: в 61 км от мыса Тарханкут на объектах МСП-4 Голицынского месторождения, в 72 км от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66 км на северо-восток от острова Змеиный на БК-2 Одесского месторождения.

В ИС отметили, что РФ реализует наступательную стратегию экономической и военной изоляции региона в Черном море и формирует таким образом полигон для отработки подавления экономической свободы навигации и торгового мореплавания в целом.

Как сообщалось, в Украине расследуется дело о закупке в 2011 году по завышенной цене буровых вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Теги: #крым #рф #вышки #информационное_сопротивление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:34 24.06.2019
РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

13:29 23.06.2019
РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки

РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки

16:57 21.06.2019
Мы будем бороться за наш Крым до победы – Порошенко на встрече с отцом похищенного крымчанина

Мы будем бороться за наш Крым до победы – Порошенко на встрече с отцом похищенного крымчанина

22:40 20.06.2019
Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

16:21 20.06.2019
Европейский совет продлил "крымские санкции" еще на год

Европейский совет продлил "крымские санкции" еще на год

13:09 20.06.2019
Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" считает целесообразным дождаться результатов следствия в деле о гибели Тымчука

08:36 20.06.2019
Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

03:24 20.06.2019
Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

15:30 19.06.2019
Информация от РФ о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете недостаточна и не удовлетворяет потребности следствия – представитель ССГ

Информация от РФ о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете недостаточна и не удовлетворяет потребности следствия – представитель ССГ

10:40 19.06.2019
Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отклонение в США ходатайства Фирташа накануне вердикта о его экстрадиции в Австрии свидетельствует о политическом характере дела - источник в окружении бизнесмена

Во Львове проходит заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО

Иран будет отвечать на атаки США

Три военных ВСУ ранены на Донбассе за сутки воскресенья в результате 34 обстрелов боевиков

Умер член партии "Гражданская позиция", которого избили полицейские, сообщили в партии

ПОСЛЕДНЕЕ

Из двух харьковских вузов эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

ГБР допросило нардепов Шуфрича и Нимченко, подавших заявление о захвате власти

Отклонение в США ходатайства Фирташа накануне вердикта о его экстрадиции в Австрии свидетельствует о политическом характере дела - источник в окружении бизнесмена

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан – полиция

Во Львове проходит заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО

На Волыни пограничники ликвидировали канал контрабанды табачных изделий на сумму 4 млн грн

Иран будет отвечать на атаки США

В Херсонской и Львовской областях подтопленными остаются 28 домохозяйств

За минувшую неделю линию разграничения через КПВВ на Донбассе пересекли почти 300 тыс граждан

Три военных ВСУ ранены на Донбассе за сутки воскресенья в результате 34 обстрелов боевиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА