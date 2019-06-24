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08:48 24.06.2019

На Волыни пограничники ликвидировали канал контрабанды табачных изделий на сумму 4 млн грн

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На Волыни пограничники ликвидировали канал контрабанды табачных изделий в Польшу на сумму 4 млн грн, сообщила Государственная пограничная служба.

"Сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины предотвратили незаконное перемещение в Польшу почти 100 тыс. пачек сигарет. Сумма оценки подакцизных товаров и транспортного средства составляет 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники 22 июня задержали на окраине одного из населенных пунктов приграничья микроавтобус "Mercedes-Sprinter" под управлением гражданина Украины.

"В результате осмотра грузового отсека автомобиля были обнаружены табачные изделия в количестве 194 ящики (97 тыс. пачек) без марок акцизного сбора. Задержание груза проведено во взаимодействии с территориальными подразделениями Государственной фискальной службы в Волынской области", - подчеркнули в ведомстве.

По данному факту пограничники направили в областное управление ГФС соответствующее сообщение об обнаружении признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное, изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство.

Теги: #волынь #польша #контрабанда #украина
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