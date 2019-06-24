События

08:19 24.06.2019

В Херсонской и Львовской областях подтопленными остаются 28 домохозяйств

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По состоянию на утро понедельника в Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 28 домохозяйств, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 24 июня (в Херсонской обл. – ИФ) в пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 24 (было 252) домохозяйства (без подтоплений жилых домов). Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Во Львовской области по состоянию на утро понедельника остаются подтопленными четыре (было 72) домохозяйства в с. Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды в Херсонской области привлекались 18 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 5 единиц техники. В течение суток откачано 3 тыс. 300 куб. м воды (всего с начала работ 131 тыс. 880 куб. м).

 

Теги: #херсонская_область #домохозяйства #украина #львовская_область
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