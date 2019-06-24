За минувшую неделю линию разграничения через КПВВ на Донбассе пересекли почти 300 тыс граждан

В течение минувшей недели линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в обоих направлениях пересекли 287 тыс. человек и 34 тыс. транспортных средств, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Военнослужащими Государственной пограничной службы Украины из состава ООС через линию разграничения было оформлено 287 тыс. граждан и 34 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 244 гражданам отказали в пересечении из-за отсутствия перечня документов или их неисправности. Также украинские пограничники выявили 17 паспортов с признаками частичной подделки.

Кроме того, 12 человек привлекли к административной ответственности за пересечение границы с РФ через недействующие пункты пропуска на оккупированной территории. Также админпротоколы составлены против четырех иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Украины.

За минувшую неделю пограничники оформили 21 переселенца, которые из-за сложной социально-экономической ситуации на оккупированной территории были вынуждены покинуть свои дома в Луганской и Донецкой областях и переехать на подконтрольную украинскому правительству территорию.