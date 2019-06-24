События

07:13 24.06.2019

Три военных ВСУ ранены на Донбассе за сутки воскресенья в результате 34 обстрелов боевиков

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За минувшие сутки ранены три украинских военнослужащих получили в результате 34 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... За прошедшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в обнародованной в понедельник утром сводке на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм, четыре раза в районе н.п. Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пять раз окраину Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Песков - из автоматических гранатометов, неподалеку Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, дважды окраину Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Широкино – из стрелкового оружия, вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз в районе н.п. Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Южного – из автоматических гранатометов, вблизи Майских - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, пять раз окраину Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе н.п. Майорского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Счастьф - из автоматических гранатометов, в районе Н.П. Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Луганска - из гранатометов различных систем, трижды окраину Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 23 июня два боевика уничтожены и еще двое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное -  из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 120 мм.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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