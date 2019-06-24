События

05:37 24.06.2019

В Житомирской области обесточены 53 населенных пункта

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В Житомирской области в результате непогоды без света остались 53 населенных пунктов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

"В результате ухудшения погодных условий отключено от электроснабжения 53 населенных пункта в Коростенском, Олевском, Лугинском, Емильчинском, Житомирском, Новоград-Волынском, Чудновском районах области", - говорится в сообщении.

Спасатели области ликвидируют последствия непогоды.

Кроме того, сильный ветер повалил около десяти деревьев, которые упали на проезшую часть дороги и перекрыли въезд в в с.Дубовец Житомирского района.

Как отмечается, прибывшие спасатели разрезали деревья и оттащили их на обочину.

Похожие работы выполняют также в пгт Емильчино и в Житомире.

Теги: #непогода #житомирская #украина #обесточивание
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