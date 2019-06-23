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23:42 23.06.2019

Несколько тысяч протестующих в центре Тбилиси добиваются отставки главы МВД

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В Тбилиси на площади перед зданием парламента в воскресенье возобновилась акция протеста, проходящая четвертый день подряд под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

На акцию вышли несколько тысяч человек.

Ранее в воскресенье гендиректор оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что согласно имеющейся у него информации, власти могут начать ночью штурм телекомпании, которая "активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста".

В ответ на это заявление лидер парламентского большинства в парламенте Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что гендиректор оппозиционного канала "искусственно нагнетает" ситуацию.

"Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей. Поэтому заявление Гварамия является ложью и абсурдом", - сказал Талаквадзе.

Теги: #грузия #отставка #акция #протест
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