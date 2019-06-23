События

20:46 23.06.2019

Два украинских военных ранены на Донбассе в воскресенье вследствие 12 обстрелов боевиков

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С начала суток 23 июня боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего два украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в воскресенье.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил, из них вблизи н.п. Павлополь, по направлению Украинское - из минометов калибра 120 мм, дважды окраину Авдеевки по направлению Минерального - из 120 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета, недалеко от поселка Водяного по направлению Ужовка - из автоматических гранатометов, в районе н.п. Пески по направлению Веселого - из автоматического гранатомета, вблизи Марьинки по направлению Трудовской - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил на окраине Шумов по направлению Шахты 6-7 - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Южного по направлению шахты им.Гагарина - из автоматических гранатометов, в районе н.п. Травневе по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Майорска по направлению Горловки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе н.п. Новолуганское по направлению Байрака - из 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Теги: #потери #оос #украина #донбасс
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