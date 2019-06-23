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20:00 23.06.2019

Умер член партии "Гражданская позиция", которого избили полицейские, сообщили в партии

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Умер член партии "Гражданская позиция", которого избили полицейские, сообщили в партии

После 12-ти дневного пребывания в коме умер член партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александр Комарницкий из Винницы, которого ранее избили полицейские, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого", - сообщили в Винницкой областной организации партии.

В "Гражданской позиции" требуют жесткого и неотвратимого наказания причастных к данному инциденту полицейских, а также увольнения руководства областной Нацполиции.

"Жесткое и неотвратимое наказание убийцы в полицейских погонах! ГБР уже выдвинуло ему подозрение и посадило под домашний арест. От министра (МВД – ИФ) Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области!", - заявил Гриценко.

Как сообщалось, Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице пострадал и впал в кому мужчина.

Теги: #винница #украина #смерть #однопартиец #гриценко
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