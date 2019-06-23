Суд избрал меру пресечения полицейскому за избиение партийца "Гражданской позиции"

Хмельницкий городской районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице пострадал и впал в кому мужчина, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал гражданин. Сейчас пострадавший госпитализирован и находится в коме", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что инцидент состоялся 11 июня около 23:00 в Виннице. Отмечается, что находившийся на службе полицейский предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий.

По информации правоохранителей, мужчина спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, гражданин упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что в субботу, 22 июня, следователи теруправления ГБР в Хмельницком объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием).

"В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Фейсбук заявил, что пострадавшим оказался его однопартиец из Винницы. По его словам, "полицейские зверски били по голове пострадавшего прямо на автобусной остановке". Гриценко отметил, что у пострадавшего многочисленные переломы черепа и он находится в реанимации без признаков сознания.

"Следователи ГБР возбудили против полицейских дело, увидим - расследуют честно, прикроют садистов в погонах (один из них, как оказалось, титулованный самбист). Наши партийцы, конечно, помогут чем могут, чтобы сохранить Александра живым, поддержат его семью. Но такая "реформированная" полиция - нам, украинцам, точно не нужна", - написал Гриценко.