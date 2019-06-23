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18:51 23.06.2019

ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

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ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в в одномандартных округах, выдвинутых политическими партиями, на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

Как сообщает отдел связей со СМИ Секретариата Комиссии, 23 кандидата по мажоритарным округам были выдвинуты Аграрной партией Украины, 15 - партией "Удар" Виталия Кличко, 3 - партией "Наш Край", 5 - "Партией Шария", по 1 - партиями "Гражданская позиция" и "Цыганской партией Украины".

Итого, ЦИК зарегистрировал в воскресенье 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах. Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 206 - партии "Батькивщина" и 224 - партии "Оппозиционный блок". Также ЦИК приняла решение считать исключенным из списка кандидатов партии "Оппозиционный блок" в общегосударственном округе Владимира Пилипенко, находившегося в списке под №10.

Таким образом, по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

На заседании было отказано в регистрации кандидатами в одномандатных округах 17 самовыдвиженцам и кандидату от Либеральной партии - экс-главе администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрею Клюеву (округ №46, Донецкая область). Также ЦИК признала двух кандидатов по мажоритарным округам отказавшимися от баллотирования на основании их заявлений и отказала в регистрации кандидатов включенных в избирательный список политической партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Теги: #верховная_рада #цик #выборы
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