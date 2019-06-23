В Полтавской области сгорел самолет Ан-2, два члена экипажа госпитализированы

Два члена экипажа легкого самолета "Ан-2" госпитализированы незначительными травмами вблизи с.Мельницы Лохвицкого района Полтавской области после аварийной посадки с последующим возгоранием.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет Ан-2 около 10:00 в воскресенье во время обработки полей совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Получили незначительные травмы два члена экипажа, погибших нет. В 11:00 спасатели ликвидировали возгорание.

На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что самолет приземлился в лесопосадке, где выгорел полностью и развалился на части, включая фюзеляж.