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13:29 23.06.2019

В начале недели в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

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В начале недели в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

В ближайшие сутки, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей, кроме юго-восточной части, влажность воздуха кратковременно повысится.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью 16-22°, днем 29-34°, в западной части 23-28°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,2 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градуса выше ноля в 1949 году.

Во вторник, 25 июня, в Украине без осадков, лишь в южной части и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве 25 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18, днем 28-30°.

23 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°, в Днепре в пределах Киева 26°.

Теги: #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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