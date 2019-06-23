Во время Марша равенства ни пострадавших, ни задержанных нет

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявляет, что во время Марша равенства в Киеве в воскресенье ни пострадавших, ни задержанных на данный момент нет.

"Никаких заявлений о пострадавших у нас на эту минуту нет", - сказал Яровой на брифинге после завершения Марша равенства.

По его словам, все привлекаемые подразделения правоохранителей справились со своим заданием по обеспечению порядка во время мероприятия.

Что касается взрыва в парке Шевченко, Яровой сообщил, что "кто-то бросил петарду", но отметил, что это рядовое событие для таких масштабных массовых мероприятий.

"Во время проведения сегодняшних массовых мероприятий ни одного сообщения о нарушениях в полицию не поступало", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он также констатировал, что задержаний в ходе мероприятий не было.

По словам правоохранителей, в Марше равенства приняло участие более 3 тыс. человек.