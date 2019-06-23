Марш равенства прошел без эксцессов

Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие в воскресенье завершилось без каких либо происшествий.

«Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов. У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц", - сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

По предварительным подсчетам, в Марше приняло участие более 8 тыс. участников, рас сказала она.

При этом Панухник отметила, что во время шествия марш менял свой маршрут из-за возможных демонстраций и акций противников.

"Мы довольны сотрудничеством с полицией", - констатировала исполнительный директор организации.

Среди прочего, она отметила, что информации о пострадавших на данный момент нет. "Но я думаю, что их не было", - уверена Панухник.