"Марш равенства" в центре Киева завершился

Организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства" под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба" в Киеве финишировал у здания Киевпроекта на ул. Б.Хмельницкого в центре города.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.

Маршрут Марша проходил от Дома учителя на улице Владимирской по бульвару Шевченко, ул. Терещенковской к площади Льва Толстого, до конца ул.Пушкинской, вверх по ул. Б.Хмельницкого. Завершился Марш равенства у здания Киевпроекта.

Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но правоохранители их оттесняли. Также, среди участников ходы встречались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии Прайда. Но Полиция диалога предотвращала такие конфликты.

Кроме того, во время прохождения Марша у Парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.

По состоянию на 10:55 началась эвакуация участников Марша в сопровождении полиции к метро Театральная. Организаторы призывают участников, перед тем как покинуть акцию, убрать всю символику.

Также прибыли автобусы, которые увезут участников Марша.

Обстановка спокойная.