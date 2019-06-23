События

10:48 23.06.2019

В Киеве полицейские задержали группу лиц, которые готовили провокации на Марше равенства

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Девятерых правонарушителей, намеревавшихся устроить провокации на Марше равенства в центре Киева, задержали сотрудники полиции, начато уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет", - говорится в сообщении пресс-службе столичного главка.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Теги: #киев #марш_равенства
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