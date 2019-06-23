В Патрульной полиции призывают не нарушать правопорядок на Марше равенства и не приносить с собой вещи, которые могут подвергать опасности других

Патрульные полицейские с самого утра воскресенья усиленно несут службу для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения массового мероприятия в центре Киева, сообщают в Патрульной полиции Украины.

"На мероприятии задействована кавалерийская рота, подразделение тактико-оперативного реагирования, автопатрули, велопатрули и пешие наряды патрульной полиции. Полицейскими осуществляется усиленное патрулирование и ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Патрульной полиции Украины в воскресенье утром.

В ведомстве отметили, что публичную безопасность людей обеспечивают полицейские Национальной полиции Украины, военнослужащие Национальной гвардии и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Призываем граждан не нарушать порядок но не приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности других. В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь к полицейским", - призвали в Патрульной полиции страны.