Полиция должна принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что президент является гарантом прав и свобод человека и полиция должна принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное", - говорится в сообщении, обнародованном на странице АПУ в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В сообщении подчеркивается, что каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию.

"Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - подчеркивают в администрации президента.

Как известно, в воскресенье утром в центре Киева должен состояться Марш равенства.