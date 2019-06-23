События

03:09 23.06.2019

В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым в выдаче фиктивных справок для работы в ЕС

2 мин читать
В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым в выдаче фиктивных справок для работы в ЕС

      Киевский районный суд Харькова избрал меры пресечения четверым подозреваемым в мошеннической схеме по выдаче фиктивных справок для работы  в Европейском Союзе.

      "По требованию прокуратуры области Киевский районный суд Харькова избрал для мужчины, подозреваемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей... Троим его сообщникам (35-летнему мужчине и женщинам в возрасте 28 и 34 лет)  инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Всем им избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

      По данным досудебного следствия 22-летний мужчина (гражданин Украины, выходец из Афганистана) узнал, что его знакомый гражданин Индии, который помогает своим соотечественникам трудоустраиваться в странах ЕС, ищет фирму, которая занимается оформлением документов для работы за рубежом. Подозреваемый вступил в сговор с тремя работниками частной фирмы и представил их своему товарищу как специалистов, сотрудничающих с посольствами разных стран и могущих предоставить необходимые услуги. В действительности эта фирма не имела соответствующих разрешений и лицензий.

      За изготовление необходимых документов пострадавший заплатил аферистам аванс в сумме 18,6 тыс. евро. Вскоре ему прислали сканированные копии удостоверений на трудоустройство за рубежом, а оригиналы этих документов обещали отдать при полном расчете (еще 7, 2 тыс. евро). В тот же день иностранец через консульство Республики Польша узнал, что полученные им свидетельства - фальшивые. Мужчина понял, что его обманули и отказался платить оставшуюся сумму.

      Подозреваемый продолжал требовать у товарища 7,2 тыс. евро и, получив отказ,  стал угрожать ему физической расправой. Чтобы запугать иностранца, он избил его, отобрал паспорт и вид на жительство в Украине. После этого подозреваемый в течение 2 месяцев в телефонных разговорах и сообщениях систематически угрожал потерпевшему убийством, если тот не передаст требуемую сумму.

      Иностранец был вынужден пойти на эти условия. Сначала он отдал 800 долл. в обмен на один из похищенных документов. Во время передачи еще более 6 тыс.евро подозреваемого задержали правоохранители.

Теги: #мошенники #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 22.06.2019
46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

14:00 22.06.2019
В харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях, связанных с выборами, по одному из них начато уголовное производство

В харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях, связанных с выборами, по одному из них начато уголовное производство

18:22 21.06.2019
Глава Совета судей заявляет о давлении Администрации президента

Глава Совета судей заявляет о давлении Администрации президента

18:02 21.06.2019
Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

Решение КС о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах обнародовано на сайте суда

15:44 21.06.2019
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 – Центр Разумкова

12:40 21.06.2019
Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

11:11 21.06.2019
Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

22:41 20.06.2019
Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

19:01 20.06.2019
В Харькове неизвестный сообщил о минировании всех детсадов, проводится эвакуация

В Харькове неизвестный сообщил о минировании всех детсадов, проводится эвакуация

17:17 20.06.2019
Харьковский горсовет и lifecell заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Smart City

Харьковский горсовет и lifecell заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Smart City

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

Палата представителей США утвердила законопроекты по $700 млн для Украины

Ректор КНУ Губерский пообещал уволить Портнова с должности преподавателя

Глава КС Шаптала опровергает заявления Ляшко о посещении ею АПУ и встреч с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Грузии: события в центре Тбилиси никакой угрозы туристам не создали

Движение по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода будет полностью ограничено до полудня воскресенья

США введут новые санкции против Ирана в понедельник – Трамп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток субботы – штаб ООС

Под Киевом открыли реабилитационный центр для раненых военных "Next Step Ukraine"

РФ запретила рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и гарантий безопасности

На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

Боевики с полуночи осуществили 9 обстрелов в зоне ООС, один украинский военный ранен

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА