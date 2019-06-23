В Харькове суд избрал меру пресечения подозреваемым в выдаче фиктивных справок для работы в ЕС

Киевский районный суд Харькова избрал меры пресечения четверым подозреваемым в мошеннической схеме по выдаче фиктивных справок для работы в Европейском Союзе.

"По требованию прокуратуры области Киевский районный суд Харькова избрал для мужчины, подозреваемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей... Троим его сообщникам (35-летнему мужчине и женщинам в возрасте 28 и 34 лет) инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Всем им избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия 22-летний мужчина (гражданин Украины, выходец из Афганистана) узнал, что его знакомый гражданин Индии, который помогает своим соотечественникам трудоустраиваться в странах ЕС, ищет фирму, которая занимается оформлением документов для работы за рубежом. Подозреваемый вступил в сговор с тремя работниками частной фирмы и представил их своему товарищу как специалистов, сотрудничающих с посольствами разных стран и могущих предоставить необходимые услуги. В действительности эта фирма не имела соответствующих разрешений и лицензий.

За изготовление необходимых документов пострадавший заплатил аферистам аванс в сумме 18,6 тыс. евро. Вскоре ему прислали сканированные копии удостоверений на трудоустройство за рубежом, а оригиналы этих документов обещали отдать при полном расчете (еще 7, 2 тыс. евро). В тот же день иностранец через консульство Республики Польша узнал, что полученные им свидетельства - фальшивые. Мужчина понял, что его обманули и отказался платить оставшуюся сумму.

Подозреваемый продолжал требовать у товарища 7,2 тыс. евро и, получив отказ, стал угрожать ему физической расправой. Чтобы запугать иностранца, он избил его, отобрал паспорт и вид на жительство в Украине. После этого подозреваемый в течение 2 месяцев в телефонных разговорах и сообщениях систематически угрожал потерпевшему убийством, если тот не передаст требуемую сумму.

Иностранец был вынужден пойти на эти условия. Сначала он отдал 800 долл. в обмен на один из похищенных документов. Во время передачи еще более 6 тыс.евро подозреваемого задержали правоохранители.