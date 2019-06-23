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01:42 23.06.2019

МИД Грузии: события в центре Тбилиси никакой угрозы туристам не создали

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МИД Грузии: события в центре Тбилиси никакой угрозы туристам не создали

      В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что последние события в центре Тбилиси, где проходят акции протеста, никакой угрозы иностранным туристам, в том числе российским, не создали.

      "На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло", - говорится в распространенном в ночь на воскресенье комментарии департамента информации и прессы МИД Грузии.

      При этом попытку нападения на съемочную группу российского телеканала "Россия 24" в МИД назвали отдельным небольшим инцидентом, по которому, как заявляют в ведомстве, начато расследование.

      В МИД отмечают, что ведомство проинформировало международное сообщество, включая ОБСЕ, о сделанных государством шагах с целью обеспечения безопасной среды.

      Ранее в МВД Грузии заявили, что начато расследование в связи с нападением в Тбилиси неизвестных на съемочную группу российского телеканала "Россия 24".

      Как сообщили журналистам в субботу в ведомстве, расследование ведется по фактам оказания препятствий в журналистской деятельности и насилия.

      О других деталях инцидента в МВД не сообщили.

      Ранее СМИ сообщили, что неизвестный напал на российских журналистов в момент, когда они брали интервью у владельца одного из туристических агентств.

Теги: #грузия #мид
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