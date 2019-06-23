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00:17 23.06.2019

Движение по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода будет полностью ограничено до полудня воскресенья

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Движение по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода будет полностью ограничено до полудня воскресенья

 

      В воскресенье, 23 июня, с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода, сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев".

      "В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланировано их перевозка через проспект Победы", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Дирекцию строительства дорожно-транспортных сооружений.

      В коммунальном предприятии просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Теги: #киев #перекрытие #шулявский_мост
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