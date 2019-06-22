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19:47 22.06.2019

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток субботы – штаб ООС

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Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток субботы – штаб ООС

      С начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в субботу.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил, из них: дважды вблизи н.п. Водяное, с направления Пикуз и Азова - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки, с направления Новоласпы - из АГС, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино, с направления н.п.Саханка - из АГС и стрелкового оружия; по окраине Красногоровки, с направления Старомихайловки - из 120 мм миномета и АГС; Гнутово, с направления Пикуз - из СПГ; вблизи Павлополя, с направления н.п.Украинское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицке, с направления Докучаевска - из РПГ и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи н.п.Песчаное, с направления н.п.Обозное - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; н.п.Южное, с направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Новолуганское, с направления н.п.Доломитное - из крупнокалиберного пулемета.

Теги: #оос #ранение #донбасс
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