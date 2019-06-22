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18:15 22.06.2019

РФ запретила рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и гарантий безопасности

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РФ запретила рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и гарантий безопасности

Полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены с 8 июля текущего года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Причина приостановки полётов - "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долл. США и 592 251,95 руб. Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила её. Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.

Авиационные власти Грузии, по данным российского ведомства, уже оповещены об условиях возобновления полетов, а также о готовности РФ к проведению консультаций с грузинской стороной.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Теги: #грузия #россия #граница #авиаперелеты
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