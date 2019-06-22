События

18:45 22.06.2019

Под Киевом открыли реабилитационный центр для раненых военных "Next Step Ukraine"

1 мин читать
Под Киевом открыли реабилитационный центр для раненых военных "Next Step Ukraine"

В Ирпене открыли уникальный реабилитационный центр для раненых военнослужащих "Next Step Ukraine", который является двойником американского реабилитационного центра "Next Step Recovery, LLC", действующего в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Учреждение создано на пожертвования украинской диаспоры в США, собранные организацией "Revived Soldiers Ukraine", которая помогала с реабилитацией украинских раненых солдат в Лос-Анджелесе. Работать он будет на средства благотворителей… К сбору средств для функционирования Центра присоединилось уже много благотворителей из Украины и из-за рубежа", - сообщается на странице Генштаба в соцсети Фейсбук в субботу.

Согласно информации, для реабилитации воинов с травмами спины в Центре предусмотрена зона кардиотренировок, велотренажер, тренажер для гребли, электромиостимуляции, для тренировки равновесия - виртуальную реальность. Большинство тренажеров, которые будут использоваться для помощи воинам, уже скоро из Нью-Джерси прибудут в Украину.

Физические терапевты, которые будут оказывать помощь раненым воинам, проходили практику в центре "NextStep" в Лос-Анджелесе и видели, как американские врачи ставили на ноги раненых украинских военных.

Теги: #всу #военные #реабилитация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 22.06.2019
Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

14:38 22.06.2019
На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

13:04 22.06.2019
Боевики с полуночи осуществили 9 обстрелов в зоне ООС, один украинский военный ранен

Боевики с полуночи осуществили 9 обстрелов в зоне ООС, один украинский военный ранен

11:55 22.06.2019
Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

11:23 22.06.2019
Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

11:17 22.06.2019
Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

11:01 22.06.2019
В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

09:03 22.06.2019
Военная делегация ЕС посетила зону проведения ООС

Военная делегация ЕС посетила зону проведения ООС

08:39 22.06.2019
В Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков – ГСЧС

В Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

Палата представителей США утвердила законопроекты по $700 млн для Украины

Ректор КНУ Губерский пообещал уволить Портнова с должности преподавателя

Глава КС Шаптала опровергает заявления Ляшко о посещении ею АПУ и встреч с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток субботы – штаб ООС

РФ запретила рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и гарантий безопасности

В харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях, связанных с выборами, по одному из них начато уголовное производство

"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

Организаторы "КиевПрайда" сетуют на отсутствие реакции Зеленского и Кличко на агрессию в отношении посетителей их мероприятий

В Ивано-Франковской области молния убила на остановке трех жителей Львовщины

В Днепре проходит второй масштабный книжный форум Book Space

Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

За прошедшие сутки боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

Помпео вновь обвинил Иран в финансировании терроризма и пригрозил дополнительными мерами против Тегерана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА