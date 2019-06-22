События

14:38 22.06.2019

На суде в Италии в деле украинского нацгвардейца Маркива с 6-часовой речью выступил адвокат, приговор ожидается 12 июля

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Адвокат военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, Раффаэле Делла Валле выступил на суде в г.Павия (Италия) с итоговой речью, которая длилась шесть часов. По словам защитника, обвинение пытается назначить виновного, а не определить настоящего преступника.

Как сообщается на сайте МВД Украины (по материалам "Радио Свобода"), Делла Валле отметил, что прокуратура Павии и родственники погибшего фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Роккелли 5 лет назад.

Защитник также сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французском фоторепортере Уильяме Ругелоне, журналистке Corriere della sera Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение этих свидетелей, особенно французского потерпевшего. Делла Валле заметил, что показания Ругелона, предоставленные французским следователям в октябре 2014 года, отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Кроме того, адвокат отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова и отмечает, что стреляли "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли в результате минометного огня со стороны боевиков.

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание суда, когда адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 года у Славянска Донецкой области. Планируется, что суд объявит решение 12 июля, информирует МВД.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) 24 мая 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно заявлял о безосновательности обвинений Маркива: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами".

Прокуратура Павии просит приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

Теги: #италия #маркив #украина
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