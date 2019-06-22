В харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях, связанных с выборами, по одному из них начато уголовное производство

Полиция начало уголовное производство по выявленным в результате мониторинга Интернета фактам раздачи лекарств от имени кандидата в народные депутаты по округу №169 (Харьков).

"Согласно информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту следователь Киевского отдела полиции Харькова открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 18 сообщений о нарушениях закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" на территории Харьковской области. Правоохранители проверяют информацию, изложенную в заявлениях.