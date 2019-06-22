Боевики с полуночи осуществили 9 обстрелов в зоне ООС, один украинский военный ранен

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток и до 12.00 осуществили девять обстрелов позиций операции объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 22 июня, количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск составляет 9, в том числе с применением 120-го и 82-го калибров минометов – 3", - говорится в сводке на сайте оборонного ведомства.

С начала суток один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, состояние здоровья удовлетворительное.

"Почти на каждый обстрел противника наши воины отвечали огнем из дежурных средств. Потери врага уточняются", - указали в Минобороны.