"Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за высокой температуры воздуха

Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" предупредила о возможном аварийном отключении электроэнергии в связи с рекордными показателями температуры воздуха.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - говорится в сообщении на сайте "Укрэнерго".

В компании пояснили, что в нынешних условиях энергосистема страны работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС. Кроме того, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что у "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - предупредили в НЭК.

В "Укрэнерго" отметили, что решить данный вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме того, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с соответствующим письмом.

"От оперативности принятия решения и его исполнения сейчас будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", - подытожили в компании.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 23 июня, в Украине продолжит преобладать жаркая и сухая воздушная масса. В западных областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура воздуха ночью 13-18°, днём 23-28°. На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днём 29-34°.