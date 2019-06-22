Жара в Украине не отступает, в западных областях – грозовые дожди

В ближайшие сутки, 23 июня, в Украине продолжит преобладать жаркая и сухая воздушная масса, лишь в западной части ожидается термически комфортная, но влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура воздуха ночью 13-18°, днём 23-28°.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской и Киевской областях днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днём 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днём 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июня самая высокая температура воздуха днём была +33,1 в 1946 году, самая низкая ночью +6,5 в 1983 году.

24 июня в западных областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 13-18°, днём 23-28°.

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, Житомирской, днём и в отдельных районах Киевской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21°, днём 29-34°. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днём 30-32°.

22 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°, в Днепре в пределах Киева 26°.