События

09:47 22.06.2019

В Ивано-Франковской области молния убила на остановке трех жителей Львовщины

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В Ивано-Франковской области молния убила на остановке трех жителей Львовщины

В Рогатинском районе Ивано-Франковской области молния попала в металлическую остановку, на месте погибли трое мужчин, две женщины госпитализированы.

Как сообщил сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, трагедия произошла вечером 21 июня в с.Беньковцы.

Полиция установила, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы, их госпитализировали.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда она поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификации ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Теги: #молния #ивано_франковская_область
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