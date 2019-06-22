Военная делегация ЕС посетила зону проведения ООС

Военная делегация Европейского Союза во главе с председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано посетила район проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС. Продемонстрировал материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе и проинформировал председателя Военного комитета ЕС о ходе гуманитарного разминирования в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Командующий Объединенных сил обсудил с председателем Военного комитета ЕС отдельные вопросы процесса разведения сторон на Луганщине.

Во время встречи военные ЕС получили возможность понаблюдать за совместными тренировками экипажа вертолета Ми-24 армейской авиации, авианаводчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.