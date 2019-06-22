В Днепре проходит второй масштабный книжный форум Book Space

В Днепре проходит второй международный книжный форум Book Space, тема которого "Новые формы жизни".

На Фестивальном причале города - локации для авторов, читателей, издателей, ученых и исследователей.

Как рассказала журналистам арт-директор форума Виктория Угловая на книжный фестиваль, который пройдет в течении трех дней, свои книги привезли более 80 издательств со всей Украины. Представлены разные жанры, а также есть и инклюзивная литература.

"Мы создаем литературу, которая помогает детям с речевыми нарушениями научиться читать и разговаривать. В своих книгах применяем средства альтернативной коммуникации - к каждому слову добавляем рисунки. Так дети понимают смысл истории по картинкам", - рассказала издатель и руководитель проекта "ДивоГра" Анна Усатенко.

На Book Space приехали 125 отечественных и иностранных писателей. Среди "звездных" гостей Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан, Ирэна Карпа, Ян Валетов, Елена Рыжко.

На форуме была представлена и ветеранская палатка, в которой свои книги представили участники АТО.

"На службе я вел рукописный дневник: записывал туда мысли и эмоции. В моей книге - боевой быт, разговоры, видение других бойцов войны в Донбассе", - рассказал участник АТО Николай Николаев.

На Book Space посететили могут посетить не только презентации книг, но и лекции, автограф-сессии, мастер-классы, игротеки, выставки, лаунж-зоны и фудкорты. «"Интересное" - как для взрослых, так и для детей. Каждый день форума завершается музыкальными выступлениями.