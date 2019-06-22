Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

Международный кинофестиваль Bobritsa Film Festival пройдет с 22 по 23 июня в селе Бобрица, Киево-Святошинского района, сообщает пресс-служба Госкино Украины.

"Бобрицкий кинофестиваль охватывает разножанровые фильмы, события в которых в основном происходят в маленьких городах, селах или в других небольших социальных сообществах. Участие в конкурсе в этом году принимают 23 работы", – говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино Украины в пятницу.

Кроме кинопоказов, программа фестиваля предусматривает цикл мастер-классов и встреч с кинематографистами.

"Госкино году впервые планирует предоставить этому фестивалю финансовую поддержку. Мы считаем, что подобные мероприятия имеют особое значение, потому что часто это единственная возможность для жителей маленьких населенных пунктов увидеть украинское кино", - отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.