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07:38 22.06.2019

За прошедшие сутки боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

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За прошедшие сутки боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму – штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил боевую травму вследствие 28 обстрелов боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе с начала суток пятницы, 21 июня, и по утро субботы 22 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевое травмирование", -. говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Опытного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды Авдеевку - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; четыре раза Водяное- из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новотроицкое - со станкового противотанкового гранатомета; населенный пункт Пески - станковый противотанковый гранатомет; Новомихайловка - гранатометы различных систем; Новоселовка Вторая - из крупнокалиберных пулеметов; окраину Красногоровки – из минометов калибра 120 мм", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись Луганское, Новолуганское, Южное, Екатериновка, Новгородское.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; окраину Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Широкино - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской  разведки 21 июня четверо боевиков НВФ получили ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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