Во Львовской области банкира подозревают в присвоении 900 тысяч грн

Руководительницу банковского учреждения во Львовской области подозревают в присвоении 914,8 тыс грн средств клиентов, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, 51-летняя руководительница районного отделения одного из банков на протяжении 2016-18 годов при содействии других сотрудников отделения получала платежные карты клиентов и после этого перечисляла средства клиентов с депозитных счетов та их текущие счета. А после этого снимала деньги частями и использовала на свои нужды.

Руководительнице банковского отделения объявили о подозрении в присвоении средств. По решению суда ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.